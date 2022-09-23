الجمعة 23 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«تسلا» تستدعى 1.1 مليون سيارة فى أمربكا بسبب انعكاس النوافذ

تسلا
تسلا
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استدعت تسلا ما يقرب من 1.1 مليون سيارة في الولايات المتحدة بعد أن اكتشفت أن نظام الانعكاس التلقائي للنوافذ قد لا يتفاعل بشكل صحيح في حالة اكتشاف جسم عائق، مما يزيد من خطر إصابة الركاب.

وأبلغت شركة صناعة السيارات الكهربائية إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة أنها ستجري تحديثًا لبرنامج انعكاس النافذة التلقائي، ويشمل الاستدعاء بعض السيارات من طرز 3 وواي وإس وإكس في فترة تتراوح بين 2017 و 2022.

وقالت تسلا إنها ليست على علم بأي مطالب لتفعيل ضمان أو تقارير ميدانية أو حوادث أو إصابات أو وفيات متعلقة بالاستدعاء.

وذكرت إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة، أن إغلاق النافذة بدون تفعيل نظام الانعكاس التلقائي المناسب قد يتسبب في انغلاق النوافذ على السائق أو الركاب قبل انعكاسه، مما يزيد من خطر الإصابة.

وانتقد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك على «تويتر» وصف الإجراء بأنه استدعاء، وقال: «هذا المصطلح قديم وغير دقيق، هذا تحديث صغير للبرنامج، على حد علمنا، لم تقع أي إصابات». 

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