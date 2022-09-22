الجمعة 23 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

توفيق عكاشة يعود ببرنامج تليفزيونى جديد

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
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علم «الدستور» من مصادر خاصة أن الإعلامي توفيق عكاشة سيعود من جديد لنشاطه الإعلامي بعد فترة من التوقف مؤخرًا من خلال برنامج «مصر اليوم» الذي كان يقدمه قبل سنوات بعد الاتفاق على كافة التفاصيل لعودة البرنامج من جديد.

برنامج توفيق عكاشة الجديد

كشفت مصادر لـ«الدستور» أن عكاشة عاد بعد فترة من التحضيرات مع فريق عمله على مدار الأيام الماضية؛ ليبدأ تصوير حلقات برنامج مصر اليوم؛ لعرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة خلال الأيام القليلة القادمة في مفاجأة كبيرة لمتابعيه.

ويقدم عكاشة في برنامجه الجديد رؤية لعدد من القضايا المصرية والعالمية بأسلوبه الذي اعتاد الجمهور عليه وبشكل مختلف، اتفق على تفاصيله خلال الفترة الماضية.

وقبل عامين قدم الإعلامي توفيق عكاشة برنامج على قناة الحياة باسم «مصر اليوم» أيضًا وقدم موسمًا بواقع حلقتين في نهاية الأسبوع حتى انتهى الموسم، وتوقف البرنامج لفترة وتواجد في الفترة الماضية في مزرعته، ولم يظهر إعلاميًا على الإطلاق.

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