دعاء الصباح وأدعية الفجر يوم الجمعة 23-9-2022

يبحث القراء عن دعاء الصباح وأدعية الفجر لترديدها عقب أداء صلاة الفجر وخاصة يوم الجمعة والذي يعد من أحب الأيام إلى الله، وتكون فيه ساعات إجابة الدعاء كثيرة خاصة في وقت الفجر، وتقدم الدستور لقرائها خدمة دعاء الصباح وأدعية الفجر 23-9-2022

أدعية الفجر اليوم

أدعية الفجر: اللهمَّ إنِّي أسْألُكَ بأنَّ لكَ الحَمدَ لا إلَهَ إلَّا أنتَ، المنَّانُ، بَديعُ السَّمواتِ والأرْضِ، ذا الجَلالِ والإكْرامِ، يا حَيُّ يا قَيُّومُ، إنِّي أسألُكَ) حيث قال -صلى الله عليه وسلم- في الحديث: (أتَدْرونَ بما دَعا؟، قالوا: اللهُ ورَسولُه أعلَمُ، قال: والذي نَفْسي بِيَدِه، لقد دَعا اللهَ بِاسمِه العَظيمِ الذي إذا دُعيَ به أجابَ، وإذا سُئِلَ به أَعطَى).

أدعية الفجر : اللَّهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفِرُك، ونثني عليكَ، ولا نَكفرُك ونخلعُ ونترُك من يفجرُك، بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، اللَّهمَّ إيَّاكَ نعبُدُ، ولَك نصلِّي ونسجدُ، وإليكَ نسعى ونحفِدُ، نرجو رحمتَك ونخشَى عذابَكَ الجِدَّ، إنَّ عذابَك بالكافرينَ مُلحَقٌ)

أدعية الفجر : اللهم أنر لي دربي بذكرك الدائم واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي بما تحفظ به عبادك الصالحين، (اللهمَّ أَصلِحْ لي دِيني الذي هو عصمةُ أمري، وأَصلِحْ لي دنياي التي فيها معاشي، وأَصلِحْ لي آخرَتي التي فيها مَعادي، واجعلِ الحياةَ زيادةً لي في كل خيرٍ، واجعلِ الموتَ راحةً لي من كلِّ شرٍّ)

دعاء الصباح اليوم

من دعاء الصباح: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

من دعاء الصباح: الله يا من أشرقت الأرض بنور وجهك الكريم أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك يا رب من شره وشر ما فيه وشر ما بعده، اللهم عليك توكلت وبك آمنت لا إله إلا أنت اجعل هذا اليوم خيرًا لي وأبعد عني من يريد لي الكيد.

من دعاء الصباح: اللهم نقِّ لي فؤادي كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، ولا تجعل في قلبي غلًّا ولا حقدًا على أحد.

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