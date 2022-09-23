تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 23-9-2022

يبحث المسلون عن مواقيت الصلاة للالتزام بتأدية الصلوات الخمس في أوقاتها، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى ولكن بفروق بسيطة لا تتعدى دقائق معدودة، ولكن تناشد دار الإفتاء المصريين بضرورة مراعاة فروق التوقيت بين المحافظات لتكون الصلاة صحيحة.

وتعرض «الدستور» لقرائها مواقيت الصلاة اليوم في مصر 23-9-2022 .

مواقيت الصلاة في القاهرة

مواقيت الصلاة الفجر 4:16 A

مواقيت الشروق 5:43 AM

مواقيت الصلاة الظهر 11:48 AM

مواقيت الصلاة العصر 3:16 PM

مواقيت الصلاة المغرب 5:53 PM

مواقيت الصلاة العشاء 7:11 PM

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

مواقيت الصلاة الفجر 4:20 AM

مواقيت الشروق 5:48 AM

مواقيت الصلاة الظهر 11:54 AM

مواقيت الصلاة العصر 3:22 PM

مواقيت الصلاة المغرب 5:59 PM

مواقيت الصلاة العشاء 7:17 PM

مواقيت الصلاة في أسيوط

مواقيت الصلاة الفجر 4:20 AM

مواقيت الصلاة الشروق 5:45 AM

مواقيت الصلاة الظهر 11:50 AM

مواقيت الصلاة العصر 3:17 PM

مواقيت الصلاة المغرب 5:55 PM

مواقيت الصلاة العشاء 7:10 PM

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت الصلاة الفجر 4:50 AM

مواقيت الشروق 6:13 AM

مواقيت الصلاة الظهر 12:17 PM

مواقيت الصلاة العصر 3:44 PM

مواقيت الصلاة المغرب 6:22 PM

مواقيت الصلاة العشاء 7:35 PM

مواقيت الصلاة في الأقصر

مواقيت صلاة الفجْر 4:15 AM

مواقيت الشروق 5:38 AM

مواقيت صلاة الظُّهْر 11:42 AM

مواقيت صلاة العَصر 3:09 PM

مواقيت صلاة المَغرب 5:46 PM

مواقيت صلاة العِشاء 7:00 PM

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

مواقيت صلاة الفجْر 4:31 AM

مواقيت الشروق 5:59 AM

مواقيت صلاة الظُّهْر 12:04 PM

مواقيت صلاة العَصر 3:31 PM

مواقيت صلاة المَغرب 6:08 PM

مواقيت صلاة العِشاء 7:27 PM

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