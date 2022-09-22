الجمعة 23 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

19 أكتوبر.. نظر دعوى تجميد تراخيص شركتى دواء لفصل موظفين بالمخالفة للقانون

مجلس الدولة 
مجلس الدولة 
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قررت الدائرة السابعة لمفوضي مجلس الدولة تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء ترخيص شركتي دواء أجنبيتين لانتهاكهما قرار وزير الصحة وهيئة الدواء الذي ينص على حماية العمال من الفصل، لجلسة 19 أكتوبر المقبل، لطلب تقرير من هيئة الدواء المصرية عن الشركتين.

وطالبت الدعوى بتجميد وإيقاف ترخيص المصنع الدوائي لشركتي دواء، وفق نص المادتين الخامسة والسادسة من قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021، وإلغاء عمليات استحواذ الشركتين على مصانع وشركات الأدوية المصرية.

وحملت الدعوتان أرقام 36287 و37687 لسنة 76 قضائية، التي جاء فيها أن الشركتين المدعى عليهما كانتا شركات مصرية خالصة، إلى أن استحوذت عليهما بشكل كامل شركات أجنبية متعددة الجنسيات مراكزها بين الأردن ولندن والكويت.

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