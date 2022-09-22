النيابة تطلب التحريات حول اعتداء عامل على آخر وإصابته بسلاح أبيض

طلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول اعتداء عامل على آخر، وإصابته بسلاح أبيض (مطواه)، وذلك بسبب عدم موافقة المجني عليه على إعادة الأرض في كرداسة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم صاحب محل (سمسار) حيث باع للمجني عليه قطعة أرض، وبعد يوم طالب صاحب المحل باسترداد الأرض، والأخير رفض، مما نشبت بينهما مشاجرة، على إثرها أصيب العامل بجروح نتيجة الاعتداء.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة كرداسة بلاغًا بإصابة عامل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، صحة الواقعة، حيث اعتدى صاحب المحل على العامل بسلاح أبيض.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.