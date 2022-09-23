أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 23-9-2022

تراجعات طفيفة سيطرت على أسعار الذهب اليوم بعد أن سجلت ارتفاعات كبيرة مساء الأربعاء الماضي، وتراجعت أسعار الذهب عيار 21 مسجلة 1140 جنيهًا حسب موقع جولد برايس إيجبت، وتختلف الأسعار من سوق الصاغة لآخر، كما تختلف وقت بيعها بعد إضافة ثمن المصنعية.

وتعرض «الدستور»، في التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم 23-9-2022 في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية

عيار بيع شراء أسعار الذهب عيار 24 بيع 1,291 جنيه مصري شراء 1,303 جنيه مصري أسعار الذهب عيار 22 بيع 1,184 جنيه مصري شراء 1,194 جنيه مصري أسعار الذهب عيار 21 بيع 1,130 جنيه مصري شراء 1,140 جنيه مصري عيار 18 بيع 969 جنيه مصري شراء 977 جنيه مصري عيار 14 بيع 753 جنيه مصري شراء 760 جنيه مصري عيار 12 بيع 646 جنيه مصري شراء 651 جنيه مصري الاونصة بيع 40,163 جنيه مصري شراء 40,519 جنيه مصري الجنيه الذهب بيع 9,040 جنيه مصري شراء 9,120 جنيه مصري الكيلو بيع 1,291,429 جنيه مصري شراء 1,302,857 جنيه مصري

سعر الذهب العالمي

تراجع سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم بضغط من قوة الدولار وارتفاع عائدات سندات الخزانة، وهبط سعر الذهب العالمي في المعاملات الفورية 0.2 % مسجلًا 1670 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1679 دولارًا للأوقية.

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وتوقع الخبراء، استمرار تراجع سعرالذهب العالمي مع اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة، بعد أن رفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 75 نقطة أساس يوم الأربعاء للمرة الثالثة على التوالي، وأشاروا إلى أن المزيد من الزيادات ستأتي لترويض التضخم المتصاعد.

أسعار الذهب في سوق المال