الجمعة 23 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 23-9-2022

الذهب
الذهب
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تراجعات طفيفة سيطرت على أسعار الذهب اليوم بعد أن سجلت ارتفاعات كبيرة مساء الأربعاء الماضي، وتراجعت أسعار الذهب عيار 21 مسجلة 1140 جنيهًا حسب موقع جولد برايس إيجبت، وتختلف الأسعار من سوق الصاغة لآخر، كما تختلف وقت بيعها بعد إضافة ثمن المصنعية.

وتعرض «الدستور»، في التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم 23-9-2022 في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية 

عيار بيع شراء
أسعار الذهب عيار 24بيع 1,291 جنيه مصريشراء 1,303 جنيه مصري
أسعار الذهب عيار 22بيع 1,184 جنيه مصريشراء 1,194 جنيه مصري
أسعار الذهب عيار 21بيع 1,130 جنيه مصريشراء 1,140 جنيه مصري
عيار 18بيع 969 جنيه مصريشراء 977 جنيه مصري
عيار 14بيع 753 جنيه مصريشراء 760 جنيه مصري
عيار 12بيع 646 جنيه مصريشراء 651 جنيه مصري
الاونصةبيع 40,163 جنيه مصريشراء 40,519 جنيه مصري
الجنيه الذهببيع 9,040 جنيه مصريشراء 9,120 جنيه مصري
الكيلو

بيع 1,291,429 جنيه مصري

 

شراء 1,302,857 جنيه مصري

 

     

سعر الذهب العالمي 

تراجع سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم بضغط من قوة الدولار وارتفاع عائدات سندات الخزانة، وهبط سعر الذهب العالمي  في المعاملات الفورية 0.2 % مسجلًا 1670 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1679 دولارًا للأوقية.

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مصدر بـ«البنك المركزى» يكشف سبب تثبيت أسعار الفائدة

وتوقع الخبراء، استمرار تراجع سعرالذهب العالمي مع اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة، بعد أن رفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 75 نقطة أساس يوم الأربعاء للمرة الثالثة على التوالي، وأشاروا إلى أن المزيد من الزيادات ستأتي لترويض التضخم المتصاعد.

أسعار الذهب في سوق المال 

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 241,048 جنيه مصري $53.74
سعر الذهب عيار 22960.33 جنيه مصري$49.26
أسعار الذهب عيار 21916.69 جنيه مصري$47.02
أسعار الذهب عيار 18785.73 جنيه مصري$40.31
سعر الذهب عيار 14611.12 جنيه مصري$31.35
سعر الذهب عيار 12523.81 جنيه مصري$26.87
سعر الذهب عيار 9392.86 جنيه مصري$20.15
أسعار أوقية الذهب32,581 جنيه مصري$1,671
أسعار جنيه الذهب7,334 جنيه مصري$376.19
أسعار كيلو الذهب1,047,625 جنيه مصري$53,740

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