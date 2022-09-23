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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن فى مصر اليوم 23-9-2022

الدواجن
الدواجن
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تراجع طفيف شهدته أسعار الدواجن في مصر اليوم 23-9-2022، حيث تراجعت أسعار الدواجن بقيمة تتراوح بين جنيه إلى 2 جنيه مقارنة بأسعار الدواجن أمس الخميس والتي بلغت 32 جنيها لكليو الدواجن البيضاء.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر 23-9-2022 بالأسواق، والتى جاءت على النحو التالى:

أسعار الدواجن اليوم في مصر 

 

النوعالوزن أقل سعر أعلى سعر 
أسعار الدواجن البيضاءكيلو30.00 جنيها31.00 جنيها
أسعار الدواجن الساسوكيلو40.00 جنيها41.00 جنيها
أسعار الدواجن البلديكيلو35.00 جنيها36.00 جنيها
أسعار الدواجن أمهات أبيضكيلو25.00 جنيها26.00 جنيها
كتكوت أبيضيوم07.00 جنيهات07.25 جنيه
كتكوت ساسويوم06.00 جنيهات06.25 جنيه
كتكوت بلدييوم03.00 جنيهات03.25 جنيه
كتكوت رومي أسمريوم16.50 جنيه17.00 جنيها
كتكوت رومي بومشهر16.00 جنيها16.50 جنيه
كتكوت رومي برونزييوم16.50 جنيه17.00 جنيها
كتكوت رومي برونزي 500 جرام45 يوم44.00 جنيها44.50 جنيه
كتكوت سمان أسمر برييوم02.25 جنيه02.50 جنيه
كتكوت سمان أبيض هجينيوم02.75 جنيه03.00 جنيهات
كتكوت سمان هجين بياض14 يوم05.50 جنيه06.00 جنيهات
كتكوت بط فرنساوييوم06.50 جنيه07.50 جنيه
كتكوت بط مسكوفييوم14.00 جنيها15.00 جنيه
كتكوت بط مولارديوما15.00 جنيها15.50 جنيه
لحم بط فرنساوي24.00 جنيها24.50 جنيه
لحم بط مسكوفي47.00 جنيها47.25 جنيه
لحم بط مولارد31.00 جنيها32.50 جنيه

 

 

أسعار البيض اليوم

وواصلت أسعار البيض ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد أن كسرت حاجز الـ 70 جنيها لعدة أيام متتالية، وأرجع رئيس شعبة الدواجن هذا الارتفاع في أسعار البيض إلى الخسائر التي خطى بها العاملون في المجال، مما اضطر بعضهم للتخلي عنه وأثر على حجم إنتاج مصر من البيض وبالتالي أثر على أسعار البيض.

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بعد انخفاضه 200 جنيه.. استقرار سعر السكر الأبيض عند 14050 جنيها للطن

وجاءت أسعار البيض بأنواعه المختلفة خلال تعاملات اليوم الجمعة كالتالي: 

 

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونة70.00 جنيها71.00 جنيها
بيض أبيضكرتونة66.00 جنيها67.00 جنيها
بيض بلديكرتونة69.00 جنيها70.00 جنيها

 

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