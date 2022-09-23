أسعار الدواجن فى مصر اليوم 23-9-2022

تراجع طفيف شهدته أسعار الدواجن في مصر اليوم 23-9-2022، حيث تراجعت أسعار الدواجن بقيمة تتراوح بين جنيه إلى 2 جنيه مقارنة بأسعار الدواجن أمس الخميس والتي بلغت 32 جنيها لكليو الدواجن البيضاء.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر 23-9-2022 بالأسواق، والتى جاءت على النحو التالى:

أسعار الدواجن اليوم في مصر

النوع الوزن أقل سعر أعلى سعر أسعار الدواجن البيضاء كيلو 30.00 جنيها 31.00 جنيها أسعار الدواجن الساسو كيلو 40.00 جنيها 41.00 جنيها أسعار الدواجن البلدي كيلو 35.00 جنيها 36.00 جنيها أسعار الدواجن أمهات أبيض كيلو 25.00 جنيها 26.00 جنيها كتكوت أبيض يوم 07.00 جنيهات 07.25 جنيه كتكوت ساسو يوم 06.00 جنيهات 06.25 جنيه كتكوت بلدي يوم 03.00 جنيهات 03.25 جنيه كتكوت رومي أسمر يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيها كتكوت رومي بوم شهر 16.00 جنيها 16.50 جنيه كتكوت رومي برونزي يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيها كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوم 44.00 جنيها 44.50 جنيه كتكوت سمان أسمر بري يوم 02.25 جنيه 02.50 جنيه كتكوت سمان أبيض هجين يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيهات كتكوت سمان هجين بياض 14 يوم 05.50 جنيه 06.00 جنيهات كتكوت بط فرنساوي يوم 06.50 جنيه 07.50 جنيه كتكوت بط مسكوفي يوم 14.00 جنيها 15.00 جنيه كتكوت بط مولارد يوم ا15.00 جنيها 15.50 جنيه لحم بط فرنساوي – 24.00 جنيها 24.50 جنيه لحم بط مسكوفي – 47.00 جنيها 47.25 جنيه لحم بط مولارد – 31.00 جنيها 32.50 جنيه

أسعار البيض اليوم

وواصلت أسعار البيض ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد أن كسرت حاجز الـ 70 جنيها لعدة أيام متتالية، وأرجع رئيس شعبة الدواجن هذا الارتفاع في أسعار البيض إلى الخسائر التي خطى بها العاملون في المجال، مما اضطر بعضهم للتخلي عنه وأثر على حجم إنتاج مصر من البيض وبالتالي أثر على أسعار البيض.

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وجاءت أسعار البيض بأنواعه المختلفة خلال تعاملات اليوم الجمعة كالتالي: