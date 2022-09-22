الخميس 22 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهمة بإدارة كيان تعليمى وهمى للنصب والاحتيال على الشباب

حبس
حبس
ads

قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمي، واستغلاله في النصب، والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأمنية، تورط المتهمة في إدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي فى مجال الاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، حيث قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنت خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.

وتواجه النيابة المتهمة بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت (عدد 10 شهادات بأسماء مختلفة ممهورة بشعار الجمهورية المقلد- عدد 46 ملفا بأسماء راغبي الالتحاق بالأكاديمية- دفتري تحصيل نقدية- 2 أكلاشيه باسم الأكاديمية- مبلغ مالي- 2 حاسب آلي وهاتفي محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطها غير المشروع").

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص"، واتخاذها مقر الأكاديمية وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات جامعية، وقيامها بعقد دورات تدريبية في مجالات مختلفة – على خلاف الحقيقة- وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وتمكنت خلال ذلك من استقطاب العديد من راغبي الحصول على تلك الشهادات بمقابل مادي تتحصل عليه نظير ذلك.

بمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.

تجديد حبس متهمة كيان تعليمى النصب الاحتيال

رئيس التحرير

وائل لطفي

مهرجان القاهرة للدراما.. 60 عامًا من الفن في ليلة واحدة

الأكثر قراءة

تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

لا يعرف سوى اللون الأحمر.. من هو جاد فلوريس الذى يهدد مستقبل سافيو الأهلى؟

خبراء عن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية: مردودها الاقتصادى كبير

موعد نتائج تقليل الاغتراب 2022 المرحلة الثالثة| رابط الاستعلام

موعد الدراسة في المدارس الحكومية 2022- 2023 وخريطة العام الدراسي الجديد

وفاة الفنان هشام سليم بعد صراع مع السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

العباقرة.. فرسان التحدى

د. محمد عفيفي

ذكرى أحمد عرابى

أميرة ملش

يوميات سائقة أجرة

ماجد حبته

استراتيجيتنا للملكية الفكرية

مؤمن المحمدي

صالح جمعة مثلى الأعلى

أحمد الصغير

أخطاء المصريين المعرفية الشائعة عن جماعة الإخوان!

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: أزمة الإيجور: خلاف ديني أم صراع عرقي؟

حسين دعسة

حرب أوكرانيا.. صراع الديوك وعودة سياسة الأقطاب الدولية

صور

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محطة تل أبيب

المزيد

هجوم إسرائيلى ضد نية لابيد إعلان دعمه لمبدأ حل الدولتين

بايدن: لا نسعى لحرب باردة وندعم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كمين سعودي لإسرائيل.. ماذا حدث بين تل أبيب والرياض على هامش «الأمم المتحدة»؟