تجديد حبس متهمة بإدارة كيان تعليمى وهمى للنصب والاحتيال على الشباب

قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمي، واستغلاله في النصب، والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأمنية، تورط المتهمة في إدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي فى مجال الاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، حيث قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنت خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.

وتواجه النيابة المتهمة بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت (عدد 10 شهادات بأسماء مختلفة ممهورة بشعار الجمهورية المقلد- عدد 46 ملفا بأسماء راغبي الالتحاق بالأكاديمية- دفتري تحصيل نقدية- 2 أكلاشيه باسم الأكاديمية- مبلغ مالي- 2 حاسب آلي وهاتفي محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطها غير المشروع").

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص"، واتخاذها مقر الأكاديمية وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات جامعية، وقيامها بعقد دورات تدريبية في مجالات مختلفة – على خلاف الحقيقة- وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وتمكنت خلال ذلك من استقطاب العديد من راغبي الحصول على تلك الشهادات بمقابل مادي تتحصل عليه نظير ذلك.

بمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.