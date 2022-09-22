الخميس 22 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بسرقة هواتف محمولة من شخصين بالجيزة

حبس
حبس
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قررت جهات التحقيق بالجيزة حبس المتهم بسرقة هواتف محمولة من شخصين بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة سرقة هاتفي محمول من شخصين، وذلك عقب تعرف الجاني على والد أحدهما من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وادعى أنه يعمل بوظيفة إدارية بأحد النوادي الرياضية وعرض عليه مساعدته لضم نجله لمدرسة كرة القدم بالنادي وقيامه باصطحابه وأحد أصدقائه يرغب في الانضمام لذات النادي إلى أحد الأندية بمنطقة العباسية وقام بمغافلتهما والاستيلاء منهما على هواتفهما بدعوى عدم السماح لهما بالدخول بالهاتف وفر هاربًا.

أسفرت الجهود عن تحديد وضبط المتهم وتبين أن "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامه عقب ذلك بالتصرف في الهاتفين في إحدى الأسواق التجارية بالقاهرة، وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط الهاتفين بحوزة شخصين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجيزة حبس المتهم سرقة هواتف محمولة شخصان

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وائل لطفي

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