الخميس 22 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دينا فؤاد: سعيدة بتكريمى عن مسلسل «الاختيار» فى مهرجان القاهرة للدراما.. وأستعد لفيلم ومسلسل

جريدة الدستور
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أعربت النجمة دينا فؤاد، عن سعادتها بتكريم مسلسل "الاختيار" بأجزائه الثلاثة فى مهرجان القاهرة للدراما، حيث سبق وشاركت فى الجزء الثاني من أحداثه، وعبرت دينا فؤاد عن افتخارها بالمشاركة فى مسلسل الاختيار والتكريم عنه، وقالت: «هذا التكريم له طعم خاص لأنه عمل وطني توافرت له كل عناصر النجاح»، موضحة أن مهرجان القاهرة للدراما ولد قويا، مشيدة بالتنظيم الراقى للمهرجان.

وأوضحت دينا فؤاد إنها تقرأ حاليا نصا دراميا وآخر سينمائيا، استعدادا للشروع فى تصويرهما خلال الفترة المقبلة.

وتألقت دينا فؤاد خلال فعاليات مهرجان القاهرة للدراما بإطلالة جذابة ومختلفة، حيث أشاد الجمهور بإطلالتها بشكل واسع، خصوصا أنها ارتدت فستانا أنيقا باللون الأحمر أظهر جمالها ورشاقتها.

 


وكانت دينا فؤاد قد حققت نجاحا كبيرا فى حكاية «ماريونيت» مع محمود عبدالمغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وايضا فى مسلسل "اللى مالوش كبير" وتصدرت ترند "تويتر" بعد تألقها فى دور "قدرية" زوجة "سيف الخديوى" جسده أحمد العوضى، وبرعت فى تقديم الشخصية بخفة ظل خطفت الأنظار، إذ ظهرت دينا فى أفضل حالتها الفنية، وتألقت بشكل كبير فى جميع الحلقات، ومن قبله حققت نجاحا كبيرا فى مسلسل "جمال الحريم" عبر شخصية "حنان" التى لاقت صدى واسعا عند الجمهور.

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