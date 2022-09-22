الخميس 22 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة الخارجية الألمانية لـ«بوتين»: «لن تكسب الحرب»

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية
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طالبت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف الحرب على أوكرانيا.

وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي عن الوضع في أوكرانيا، قالت الوزيرة الألمانية، موجهة كلامها إلى بوتين دون أن تذكره بالاسم: "هذه حرب لن تكسبها"، وأضافت:" توقف عن إرسال المزيد من مواطنيك إلى الموت".

وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية بوقف الاستفتاءات الزائفة المزمع إجراؤها في مناطق أوكرانية تخضع للاحتلال الروسي وكذلك ما أطلقت عليه اسم حرب الحبوب "التي سببت الجوع في العالم كله".

وانتقدت "بيربوك" وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي غادر الجلسة بعد إلقاء خطابه مباشرة، وقالت إن هناك علامة واضحة على أن “لافروف” تحدث لفترة طويلة دون أن يذكر ولو لمرة واحدة الجوع والفقر وتداعيات الحرب في كل أنحاء العالم.

وتابعت: "لا يوجد في شوارع موسكو طوابير لمتطوعين يريدون أن ينضموا إلى الحرب في أوكرانيا، وما نراه بدلًا من ذلك رجالا ونساء بل وأطفالا شجعان خرجوا إلى الشارع لأنهم لا يريدون أن يكونوا جزءا من هذه الحرب على أوكرانيا.

الخارجية الألمانية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب على أوكرانيا أوكرانيا نيويورك

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