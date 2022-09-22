ضبط شخص انتحل صفة ضابط بـ«تيك توك» لجذب الفتيات

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" ونشره مشاركات ومقاطع فيديو تحت ذات الزعم، متضمنة صورة كارنيه شرطة وحيازته سلاحا ناريا "طبنجة".

وأمكن تحديد الشخص المشار إليه، وتم ضبطه، وتبين اضطلاعه بتزوير كارنيه ضابط الشرطة، وكذا صورة شخصية له مرتديًا الملابس الأميرية باستخدام برنامج "فوتوشوب" وشرائه الطبنجة المشار إليها من أحد المحال لبيع أدوات الصيد، وكذا قيد حديدي من أحد مواقع التسوق الإلكتروني ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" وذلك بغرض جذب الفتيات والتواصل معهن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.