إحالة عاطلين للجنايات بتهمة الاتجار فى مخدر الآيس بمدينة نصر

أحالت النيابة العامة بمدينة نصر، عاطلين لمحكمة الجنايات لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.

البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين حال استقلالهما إحدى السيارات "قيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس وزنت 300 جرام- مبلغ مالى- سلاح أبيض مطواة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي. والسيارة لتسهيل تحركاتهم تم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم عرضهم على النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.