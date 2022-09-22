الخميس 22 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أحمد أبو هشيمة: إيداع الذهب في البنوك للاستثمار يحد من ظاهرة المستريحين

أبو هشيمة
أبو هشيمة
ads

 


قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة الرياضية بمجلس الشيوخ، إنه يجب التفكير في حلول خارج الصندوق لدعم وتقوية العملة المحلية مرة أخرى، و استوردنا سلع ليس لها أي قيمة مثل "الكافيار والمصاصات" وهناك ضرورة للحد منها حاليا.

وأضاف "أبو هشيمة" في لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، أن 40% من السياحة الحالية في مصر من روسيا وأوكرانيا، لطم التصدير هو المصدر الأول للدخل وللعملة الصعبة في مصر ثم تحويلات المصريين في الخارج.

وأوضح ان حجم تحويلات المصريين في الخارج 31 مليار دولار سنويا لذلك أتمنى تدريب العمالة المصرية لزيادة تلك القيمة، مؤكدًا أن طرح الشركات التابعة لقناة السويس في البورصة فكرة ناجحة بنسبة 100%

واقترح "أبو هشيمة" مبادرة باستثمار الذهب من خلال البنوك او أي إدارة مختصة مقابل عوائد استثمارية، معقبًا: "لو وضعت 10 ملايين سيدة 50 جراما من الذهب في البنوك سيدخل في رصيد البنك المركزي للدولة بقيمة 25 مليار دولار، لأن ادخار الذهب في البنوك سيحقق لدولة عوائد عديدة".

وأكمل، قائلًا: "أنا سألت الناس وبعض الأشخاص والمتعلمين، عن إيداع الذهب في البنك، في ناس قالتلي عايزين تاخدوا دهبنا كمان اتقالي الكلام دا بتاع 3 أو 4 مرات"، متابعًا: "بالأرقام امتى الدولة أخذت من أي مودع مصري فلوسه في البنوك.. محصلش، امتى الدولة لم تفي بالتزاماتها دوليًا.. محصلش، بالمقابل ظهر كام مستريح في الفترة الماضية، يعني بنثق في ناس مش مضمونة و"مستريح" ولا نثق في الدولة المصرية!".

وتابع: "المواطن المصري هيروح البنك يودع الذهب وهياخد صك من البنك بكل بيانات الذهب منها العيار ووزن الجنية، والبنك هيقولك عندك عائد كذا هتاخده بالطريقة المعينة زاي شهادة الاستثمار، مستطردًا: "دلوقتي انتا شايل الذهب لأنه وسيلة للادخار والاطمئنان، وفي ناس باعت ذهب كتير الأيام اللي فاتت في وقت زنقة، ودلوقتي بعد الإيداع في البنك لو عايز تبيع الذهب هتروح للبنك وبيتم الإعلان عن سعره لانه ليه بورصة زاي أي معدن وسعره معلن".

وأردف: "شوف الاقتصاد المصري هيستفاد قد أي من إيداع الذهب في البنوك واحنا رايحين لصندوق النقد عشان نستلف 7 مليار دولار وبقالنا في مفاوضات كتير.. المصريين جوا بلدهم عندهم ثروة كبيرة من الذهب الله اعلم كام، لكن في الأساس اقتصاد غير رسمي والمصريين لا يستفيدون بها استفادة كامل".

وأشار إلى ان المصريين كانوا يتسابقون على شهادات قناة السويس عندنا تم طرحا 2015 وكان ذلك له هدف قومي وفتها، وهناك ثروة كبيرة جدا من الذهب تحت بند الاقتصاد غير الرسمي المصريين لم يستفيدوا بها الاستفادة الكاملة، مؤكدًا أن إيداع الذهب في البنوك للاستثمار يحد من ظاهرة المستريحين.

وأتم: "المصريين قد يكون لديهم ثروة حقيقة من خلال الذهب غير المستغل، و سأطرح فكرة ايداع الذهب بالبنوك في المؤتمر الاقتصادي ومجلس الشيوخ".

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

الأكثر قراءة

البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

كواليس الظهور الأخير لـ هشام سليم في العين السخنة (صور)

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وتقليل الاغتراب

وفاة الفنان هشام سليم بعد صراع مع السرطان

موعد نتائج تقليل الاغتراب 2022 المرحلة الثالثة| رابط الاستعلام

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة زيادة المجموع الكلى للثانوية لـ450 درجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استراتيجيتنا للملكية الفكرية

مؤمن المحمدي

صالح جمعة مثلى الأعلى

أحمد الصغير

أخطاء المصريين المعرفية الشائعة عن جماعة الإخوان!

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: أزمة الإيجور: خلاف ديني أم صراع عرقي؟

حسين دعسة

حرب أوكرانيا.. صراع الديوك وعودة سياسة الأقطاب الدولية

خالد عكاشة

انكشافات مثيرة لإخوان تونس فى قضية «تسفير الشباب» للقتال فى صفوف الإرهاب

نبيل عبدالفتاح

القوة الثقافية المصرية «3-3»: من تراجع الدور إلى الصحوة المطلوبة

محمد العسيري

نحن لا نشرب الشعر.. نحن لا نأكل الأغانى

صور

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محطة تل أبيب

المزيد

هجوم إسرائيلى ضد نية لابيد إعلان دعمه لمبدأ حل الدولتين

بايدن: لا نسعى لحرب باردة وندعم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كمين سعودي لإسرائيل.. ماذا حدث بين تل أبيب والرياض على هامش «الأمم المتحدة»؟