القبض على 4 متهمين استولوا على مشغولات ذهبية من منزل بأطفيح

ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة، 4 متهمين استولوا على مشغولات ذهبية من منزل بمركز أطفيح.

البداية كانت بتلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، إخطارا يفيد باكتشاف مالك منزل سرقة مشغولات ذهبية ولم يتهم أحدا.

على الفور تم تشكيل فريق بحث عمل على فحص علاقات المبلغ والوقوف على أي عداوات ترقى لارتكاب الواقعة فضلا عن مراجعة خطوط السير المحتملة للجناة ونشر أوصاف المسروقات لدى محلات الصاغة.

توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، 4 أشخاص استولوا على 300 جرام ذهب.

عقب تقنين الإجراء تم ضبط المتهمين وإعادة المسروقات قبل بيعها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.