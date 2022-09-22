الخميس 22 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تنقل 13 نزيلًا لمراكز إصلاح وتأهيل بالقرب من ذويهم

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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استجاب قطاع الحماية المجتمعية لـ 13 من الالتماسات المقدمة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وذويهم لنقلهم إلى مراكز إصلاح وتأهيل بالقرب من محل إقامتهم للتيسير عليهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ حتى يتمكن ذويهم من زيارتهم، وكذا نقل عدد من النزلاء لمراكز الإصلاح والتأهيل المودع بها ذويهم "أشقاء وأبناء"، تحقيقاً لأكبر قدر من الاستقرار النفسي لهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتقديم كافة الدعم لهم بما يساهم في إعادة اندماجهم في المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقدم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والعمل على مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني وإتاحة الفرصة للتواصل مع ذويهم.

ب قطاع الحماية المجتمعية نزلاء مراكز الإصلاح بالقرب من محل إقامتهم أشقاء وأبناء الاستقرار النفسي الداخلية

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