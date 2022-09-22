الخميس 22 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية فى سياستها الوطنية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياستها الوطنية، وذلك في ظل يقين الدولة بأن المعرفة والابتكار والبحث العلمي هي ركيزة أساسية للتقدم والتنمية الاقتصادية.

وشدد الرئيس السيسي- خلال استقباله اليوم دارين تانغ، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية «وايبو»، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور- على دعم مصر أوجه التعاون مع منظمة «وايبو» في مختلف مجالات عملها، خاصة البحث العلمي، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين، حيث تم من هذا المنطلق إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن "دارين تانغ" أعرب، من جانبه، عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مثمناً جهود مصر في التعاون مع «وايبو»؛ لدعم الملكية الفكرية وبناء القدرات، إلى جانب مساندة جهود التنمية وإتاحة فرص عمل لشباب المبتكرين، وهو ما تجسد في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي شارك في إطلاقها في مصر، وذلك تحت مظلة رؤية مصر التنموية 2030؛ وهو ما يجعل من مصر نموذجاً ملهماً يحتذى به في سائر منطقة الشرق الأوسط بالنظر إلى قيادة الرئيس للبلاد نحو إنجازات تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات وبناء الدولة الحديثة.

 

 

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