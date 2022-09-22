ضبط 3 أطنان حشيش و51 متهمًا خلال حملات أمنية فى جنوب سيناء

واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن جنوب سيناء، شن حملة أمنية مُكبرة خلال الفترة من 13 /9 /2022 حتى 19 /9 /2022 استهدفت ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من متجري المواد المخدرة ومتعاطيها بدوائر أقسام شرطة (أول - ثان شرم الشيخ، الطور، أبورديس، رأس سدر، دهب، نويبع بجنوب سيناء - الجناين بالسويس - مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية)، وأسفرت عن ضبط 50 قضية بإجمالي عدد (51) متهمًا.

وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر البانجو وزنت (3,250,40 طن)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (60,310 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (12,384 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (810 جرامات)، وكمية من نبات زهرة الخشخاش المخدر وزنت (75 جراما – 16 زهرة) وكمية من سفوف زهرة الخشخاش المخدر وزنت (2,025 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (567 جراما) و (9019) قرص مخدر وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (5 جرامات) وضبط (مبلغ مالى – 2 سلاح أبيض – 23 هاتف محمول – 3 سيارات).