الخميس 22 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 أطنان حشيش و51 متهمًا خلال حملات أمنية فى جنوب سيناء

حشيش
حشيش
ads

واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن جنوب سيناء، شن حملة أمنية مُكبرة خلال الفترة من 13 /9 /2022 حتى 19 /9 /2022 استهدفت ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من متجري المواد المخدرة ومتعاطيها بدوائر أقسام شرطة (أول - ثان شرم الشيخ، الطور، أبورديس، رأس سدر، دهب، نويبع بجنوب سيناء - الجناين بالسويس - مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية)، وأسفرت عن ضبط 50 قضية بإجمالي عدد (51) متهمًا.

وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر البانجو وزنت (3,250,40  طن)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (60,310 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (12,384 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (810 جرامات)، وكمية من نبات زهرة الخشخاش المخدر وزنت (75 جراما – 16 زهرة) وكمية من سفوف زهرة الخشخاش المخدر وزنت (2,025 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (567 جراما) و (9019) قرص مخدر وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (5 جرامات) وضبط (مبلغ مالى – 2 سلاح أبيض – 23 هاتف محمول – 3 سيارات).

الامن العام قطاع مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر جنوب سيناء حملة أمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

الأكثر قراءة

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وتقليل الاغتراب

وفاة الفنان هشام سليم بعد صراع مع السرطان

كواليس الظهور الأخير لـ هشام سليم في العين السخنة (صور)

موعد نتائج تقليل الاغتراب 2022 المرحلة الثالثة| رابط الاستعلام

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة

مرتضى منصور يعلن حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الزمالك وإيليكت.. وطاقم تحكيم ليبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

صالح جمعة مثلي الأعلى

أحمد الصغير

أخطاء المصريين المعرفية الشائعة عن جماعة الإخوان!

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: أزمة الإيجور: خلاف ديني أم صراع عرقي؟

حسين دعسة

حرب أوكرانيا.. صراع الديوك وعودة سياسة الأقطاب الدولية

خالد عكاشة

انكشافات مثيرة لإخوان تونس فى قضية «تسفير الشباب» للقتال فى صفوف الإرهاب

نبيل عبدالفتاح

القوة الثقافية المصرية «3-3»: من تراجع الدور إلى الصحوة المطلوبة

محمد العسيري

نحن لا نشرب الشعر.. نحن لا نأكل الأغانى

ماجد حبته

الملكية الفكرية.. نهاية الارتباك

صور

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

نجوم الفن فى عزاء زوجة خالد زكى

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

هجوم إسرائيلى ضد نية لابيد إعلان دعمه لمبدأ حل الدولتين

بايدن: لا نسعى لحرب باردة وندعم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كمين سعودي لإسرائيل.. ماذا حدث بين تل أبيب والرياض على هامش «الأمم المتحدة»؟