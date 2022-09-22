حبس متهمين بسرقة «توك توك» في المرج

قررت النيابة العامة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة مركبة "توك توك" بمنطقة المرج، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) بأنه حال سيره بالمركبة خاصته أستقل صحبته شخصان "لا يعلم بياناتهما" لتوصيلهما لإحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب ذلك قاما بتهديده باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وسرقة (مبلغ مالى، هاتف المحمول، مركبة "التوك توك" ) كرهًا عنه ولاذا بالفرار.

وبالتحرى وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، مقيمان بمحافظة الشرقية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (2 قطعة سلاح أبيض المستخدمتين في ارتكاب الواقعة – مركبة التوك توك المستولى عليها وباقي المسروقات).

وبمواجهتهما أمام اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجني عليها تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.