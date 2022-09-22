الخميس 22 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سكن لكل المصريين 3.. أماكن ومواعيد شراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
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يبحث المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية عن أماكن ومواعيد شراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2022 من من مكاتب البريد، في مشروع سكن لكل المصريين 3، وهو ما نستعرضه لكم في هذا التقرير.

موعد شراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 3

وكشف صندوق الإسكان الاجتماعي، موعد شراء كراسات الشروط، حيث يبدأ يوم يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط.

ويبدأ الشراء لجميع المواطنين من يوم الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022.

ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

أماكن وأسعار وحدات سكن لكل المصريين 3

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022 وأسعار وحدات مشروع سكن لكل المصريين 3

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي فى مشروع سكن لكل المصريين 3

يشمل طرح شقق الإسكان ضمن سكن لكل المصريين 3 وحدات جاهزة للتسليم الفوري في المحافظات والمدن الآتية:

وحدات سكنية للتسليم الفوري بمحافظات

  • الأقصر.
  • القليوبية.
  • برج العرب الجديدة.
  • الفيوم.
  • الفيوم الجديدة.
  • البحيرة.
  • كفر الشيخ.
  • مرسى مطروح.
  • أسيوط.
  • المنوفية.
  • الإسماعيلية.
  • سوهاج.
  • أخميم الجديدة.
  • الشرقية.
  • السويس.
  • بنى سويف.
  • الغربية.
  • دمياط.
  • أسوان.
  • الدقهلية.
  • شمال سيناء.
  • قنا.
  • المنيا.
  • المنيا الجديدة.

وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهرًا

  • أكتوبر الجديدة غرب المطار
  • جرزا القطورى- العياط
  • دمنهور

أسعار وحدات سكن لكل المصريين 3

  • أسعار بيع الوحدات لمنخفضي الدخل تتراوح ما بين 194 و310 آلاف جنيه، وتتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.
  • دفع مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة، وفقًا للشروط التفصيلية لمبادرة البنك المركزي.
  • يدفع متوسط الدخل مقدم يبدأ من 15% لمدة تصل إل 30 عامًا بعائد 3% سنويًا متناقضة، على أن يكون مقدم جدية الحجز بين 15و22 ألف جنيه مصري.

ما هو حساب الأقساط الشهرية لشقق الإسكان الاجتماعي؟

يتم سداد 15 ألف مقدم جدية الحجز، فإذا كانت الوحدة بـ 194 ألف سيتبقى 179 ألف جنيه، ووقت الاستلام سيتم سداد دفعة استلام والتي تقدر بـ30 ألف بشكل متوسط يمكن ان تزيد أو تقل وفقا لحالة العميل والتي تعتمد على السن والدخل الشهري.

وبالتالي سيتبقى من ثمن الشقة 149 ألف جنيه سيتم تقسيطهم على مدة التمويل التي تصل لـ30 سنة بنظام التمويل العقاري بفائدة 3%.

لو كانت مدة التمويل 30 سنة سيكون القسط 624 جنيها كل شهر، وإذا كانت مدة التمويل 20 سنة سيكون القسط 823 كل شهر.

كراسة شروط سكن لكل المصريين 3

وينشر لكم «الدستور» نموذج كراسة شروط سكن لكل المصريين 3 لمنخفضي ومتوسطي الدخل

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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