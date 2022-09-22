الخميس 22 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

لأول مرة في مصر.. أبوهشيمة يعلن عن تعاون جديد مع رونالدو لتطوير المواهب الكروية

أحمد أبو هشيمة
أحمد أبو هشيمة
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قال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن علاقته مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ممتدة منذ 2016، وعلى تواصل دائم معه، وهو شخصية محترمة، موضحًا أنه وقع معه عقدًا جديدًا خاصًا بالشركة الخاصة مع كريستيانو رونالدو، وأن شركة كريستيانو رونالدو تعمل على استخدام التكنولوجيا في قلب الألعاب الإلكترونية إلى حقيقة، "كل حاجة بتلعبها في البلاي ستيشن تلعبها على الحقيقة، ودي يساعد في اكتشاف المواهب بشكل كبير".

وأضاف "أبوهشيمة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية  "إم بي سي مصر"، وينقلها تحيا مصر، أن الشعب المصري به مواهب متميزة، وحب الشعب المصري لكرة القدم كبير جدًا، موضحًا أنه تعاقد مع كريستيانو رونالدو على الحصول على تلك الفكرة وتطبيقها في مصر بشكل حصري له، لافتًا إلى أن هذا هو جزء من استثمار رياضي يقدمه في الوقت الحالي إلى جانب نادي فيوتشر الاجتماعي.

وتابع أحمد أبوهشيمة أن كريستيانو رونالدو لديه فريق عمل مؤسسي هام للغاية يقوم بإدارة أموره الإدارية والشركات الخاصة به، موضحًا أن كريستيانو رونالدو لديه إصرار وعزيمة غير طبيعية، وهو ما جعله يطور موهبته التي لا تتقارن بموهبة ميسي، ولكن بإصراره جعل نفسه واحدًا من أساطير كرة القدم.

وأردف أحمد أبوهشيمة أن الرياضة جزء أساسي من روتينه اليومي، حيث يستيقظ مبكرًا منذ الخامسة والنصف صباحًا، ويستمر على تلك العادة منذ أكثر من 20 عامًا، "الرزق بيتوزع بدري وده مبدأ عندي، وعادة عندي أن استيقظ بدري ودي فايداني جدا".

وواصل أحمد أبوهشيمة أن الفشل جزء من النجاح، وأنه قام بارتكاب العديد من الأخطاء خلال عمله كرجل أعمال، ومعه فريق عمل يقوم بمساعدته في اتخاذ القرار، ومن الممكن أن يغير قراره بسببهم.

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