موعد الدراسة في المدارس الحكومية 2022- 2023 وخريطة العام الدراسي الجديد

ظهر عدد من الشائعات تفيد تأجيل موعد الدراسة في المدارس العام الدراسي الجديد 2022-2023 مما جعل موعد الدراسة بالمدارس الحكومية من الكلمات الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل، خلال هذه الفترة، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم، الخريطة الزمنية لـ موعد الدراسة للعام الدراسي الجديد، والتي ستكون مدة الدراسة بالفصل الدراسي الأول ستكون بما يقرب من 98 يومًا عدا العطلات الرسمية.

موعد بداية الدراسة في المدارس الحكومية 2022- 2023:

موعد الدراسة في المدارس الحكومية فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سابقا، إنه لا يوجد أي تغيير في موعد الدراسة وانطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023، الذي من المقرر أن يبدأ موعد الدراسة يوم 1 أكتوبر 2022، بالنسبة للمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات ولا صحة لشائعات تأجيل الدراسة لأي سبب.

موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية 2022-2023 :

فيما قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022، هو موعد الدراسة لأول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023:

تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023 وتنتهي في 26 يناير 2023.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات:

موعد الدراسة.. وقد حدد المجلس الأعلى للجامعات موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وهي كالتالي:

ويبدأ موعد الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023 في السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي في 5 يناير 2023.

تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023.

يبدأ موعد الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023:

تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهي في 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.