ضبط 728 قضية فى مجال مخالفات المخابز

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تم ضبط 728 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 17 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" - 207 قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 225 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 107 قضايا عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 92 قضية توقف عن الإنتاج – 80 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات (36٫500 طن دقيق بلدي مدعم – 3300 رغيف بلدي مدعم).