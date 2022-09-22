ضبط 420 قضية بيع بأزيد من السعر لجميع السلع

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أثمرت جهود الحملات عن ضبط 420 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات (204٫666 طن "دقيق أبيض – مكرونة – ملح طعام – سكر – - زيت - أرز – أعلاف - لحوم"- 60 طن "أسمنت" - 23870 عبوة "مقرمشات – شاي- صلصة - منظفات صناعية" – 15709 عبوة سجائر).