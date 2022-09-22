لبيعها بأزيد من السعر.. ضبط 17 طن مواد غذائية بالقليوبية

شنت مباحث التموين تحت اشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتي تضر بالبيئة.

وأسفرت الحملة بقيادة العميد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، عن ضبط (16٫91 طن "مكرونة- سكر حر- أرز أبيض- دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر بدون بيانات بدون مستندات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض علي النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.