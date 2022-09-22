على هامش معسكرهم التدريبي.. وزير الشباب والرياضة يلتقى لاعبى المنتخب الوطنى لكرة القدم

◄ د.أشرف صبحى يتمنى التوفيق للجهاز الفنى واللاعبين فى المنافسة ببطولة إفريقيا ٢٠٢٤، والتأهل إلى كأس العالم ٢٠٢٦

◄ محمد صلاح : الحماس عنوان المعسكر ونسعى جميعا لتحقيق إنجاز لكرة القدم المصرية وإسعاد الجماهير فى البطولات المقبلة

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأربعاء، لاعبى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم والجهاز الفني، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، وذلك خلال معسكرهم التدريبي المقام بإستاد برج العرب، استعداداً لوديتي النيجر وليبيريا، المقرر لهما ٢٣ و٢٧ سبتمبر الجاري.

حضر المران جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم، ومجموعة من أعضاء مجلس اتحاد الكرة منهم "اللواء حلمى مشهور، عامر حسين، الكابتن محمد بركات، الكابتن حازم إمام".

أعرب الدكتور أشرف صبحى عن تمنياته بالتوفيق للجهاز الفنى الجديد وجميع اللاعبين فى مشوار المنافسة فى بطولة إفريقيا ٢٠٢٤، والتأهل إلى كأس العالم ٢٠٢٦، مشيراً إلى تقديم كل الدعم للمنتخب بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.

قال وزير الشباب والرياضة :"نركز على إعداد المنتخبات الوطنية فى كرة القدم فى ضوء خطة اتحاد الكرة الذى سيركز بشكل كبير على المنتخبات لاسيما عقب تولى رابطة الأندية مسئولية مسابقة الدورى المصرى"، لافتاً إلى السعى نحو بناء أجيال جديدة لمواصلة الإنجازات لكرة القدم المصرية .

من جانبه، أعرب رئيس اتحاد الكرة عن تقديره لزيارة وزير الشباب والرياضة لمعسكر المنتخب، مؤكداً تقديم كل الدعم للاعبين والجهاز الفنى، وتهيئة الأجواء لهم لتحقيق الإنجازات المنتظرة.

فيما قال نجم منتخب مصر "محمد صلاح": هناك حماس كبير لدى جميع اللاعبين، ونسعى لتحقيق إنجاز لكرة القدم المصرية الفترة المقبلة، وإسعاد الجماهير ، بفضل تميز اللاعبين المنضمين للمنتخب ورؤية الجهاز الفنى الجديد".

كما أكد روي فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى على أهمية دعم ومؤازرة وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة للمنتخب، معرباً عن سعادته بالتزام اللاعبين ، ومستواهم المتميز، مشيراً إلى تحمسه لتحقيق انتصارات مع منتخب مصر فى قادم المنافسات.