الخميس 22 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

على هامش معسكرهم التدريبي.. وزير الشباب والرياضة يلتقى لاعبى المنتخب الوطنى لكرة القدم

جريدة الدستور
ads

◄ د.أشرف صبحى يتمنى التوفيق للجهاز الفنى واللاعبين  فى المنافسة ببطولة إفريقيا ٢٠٢٤، والتأهل إلى كأس العالم ٢٠٢٦

◄ محمد صلاح : الحماس عنوان المعسكر ونسعى جميعا لتحقيق إنجاز لكرة القدم المصرية وإسعاد الجماهير فى البطولات المقبلة

 

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأربعاء، لاعبى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم والجهاز الفني، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، وذلك خلال معسكرهم   التدريبي المقام بإستاد برج العرب، استعداداً لوديتي النيجر وليبيريا، المقرر لهما ٢٣ و٢٧ سبتمبر الجاري.

حضر المران جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم، ومجموعة من أعضاء مجلس اتحاد الكرة منهم "اللواء حلمى مشهور، عامر حسين، الكابتن محمد بركات، الكابتن حازم إمام".

أعرب  الدكتور أشرف صبحى عن تمنياته بالتوفيق للجهاز الفنى الجديد وجميع اللاعبين فى مشوار المنافسة فى بطولة إفريقيا ٢٠٢٤، والتأهل إلى كأس العالم ٢٠٢٦، مشيراً إلى تقديم كل الدعم للمنتخب بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.

قال وزير الشباب والرياضة :"نركز على إعداد المنتخبات الوطنية فى كرة القدم فى ضوء خطة اتحاد الكرة الذى سيركز بشكل كبير  على المنتخبات لاسيما عقب تولى رابطة الأندية مسئولية مسابقة  الدورى المصرى"، لافتاً إلى السعى نحو بناء أجيال جديدة لمواصلة  الإنجازات لكرة القدم المصرية .

من جانبه، أعرب رئيس اتحاد الكرة عن تقديره لزيارة وزير الشباب والرياضة لمعسكر المنتخب، مؤكداً تقديم كل الدعم للاعبين والجهاز الفنى، وتهيئة الأجواء لهم لتحقيق الإنجازات المنتظرة.

فيما قال نجم منتخب مصر "محمد صلاح": هناك حماس كبير لدى جميع اللاعبين، ونسعى لتحقيق إنجاز لكرة القدم المصرية الفترة المقبلة، وإسعاد الجماهير  ، بفضل تميز اللاعبين المنضمين للمنتخب ورؤية الجهاز الفنى الجديد".

كما أكد روي فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى على أهمية دعم ومؤازرة وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة للمنتخب، معرباً عن سعادته بالتزام اللاعبين ، ومستواهم المتميز، مشيراً إلى تحمسه لتحقيق انتصارات مع منتخب مصر فى قادم المنافسات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

الأكثر قراءة

وفاة الفنان هشام سليم بعد صراع مع السرطان

موعد نتائج تقليل الاغتراب 2022 المرحلة الثالثة| رابط الاستعلام

وفاة زوجة طارق شوقى وزير التعليم السابق

106.8 مليار دولار تحويلات المصريين في الخارج خلال آخر 5 سنوات

«كم أوجعت قلبى برحيلك المبكر».. ماجدة الرومى تنعى هشام سليم برسالة مطولة

«مصدومة ومش مصدقة».. الوسط الفنى ينعى هشام سليم «الراقى الجميل»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أخطاء المصريين المعرفية الشائعة عن جماعة الإخوان!

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: أزمة الإيجور: خلاف ديني أم صراع عرقي؟

حسين دعسة

حرب أوكرانيا.. صراع الديوك وعودة سياسة الأقطاب الدولية

خالد عكاشة

انكشافات مثيرة لإخوان تونس فى قضية «تسفير الشباب» للقتال فى صفوف الإرهاب

نبيل عبدالفتاح

القوة الثقافية المصرية «3-3»: من تراجع الدور إلى الصحوة المطلوبة

محمد العسيري

نحن لا نشرب الشعر.. نحن لا نأكل الأغانى

ماجد حبته

الملكية الفكرية.. نهاية الارتباك

د هند جاد

أوهام وأصنام.. خدعة الذكورة

صور

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

نجوم الفن فى عزاء زوجة خالد زكى

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

هجوم إسرائيلى ضد نية لابيد إعلان دعمه لمبدأ حل الدولتين

بايدن: لا نسعى لحرب باردة وندعم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كمين سعودي لإسرائيل.. ماذا حدث بين تل أبيب والرياض على هامش «الأمم المتحدة»؟