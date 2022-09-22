الخميس 22 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على «ديلر» بالوراق وضبط كيلو «آيس» قبل توزيعه

حبس
حبس
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إلقاء القبض على عاطل بحوزته كيلوجرام من المواد المخدرة بمنطقة الوراق، وإمبابة تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال يفيد قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الوراق وإمبابة. 

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد مجدي موسى مفتش مباحث قطاع الشمال تبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق ويمارس نشاطه بمنطقة إمبابة والوراق بالجيزة بالاتجار في مخدر "الآيس" مُتخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق من  ضبطه، وعثر وبحوزته كمية من مخدر "الآيس" وزنت كيلو جرامًا وبندقية آلية وطبنجة ومبلغ مالي كبير وهاتف محمول وبمواجهته أمام اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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وائل لطفي

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