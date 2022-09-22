الخميس 22 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خناقة شوارع فى الهرم تنتهى بتحطيم واجهات محلات

خناقة
خناقة
ads

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من السيطرة على مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بمنطقة الطوابق بالهرم، أسفرت عن تهشم واجهات عدد من المحلات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث قطاع الغرب بنشوب مشاجرة وتهشم واجهات عدد من المحلات بمنطقة الهرم بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، من السيطرة على المشاجرة التي نشبت بسبب مشادة كلامية بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم تطورت إلى مشاجرة تبادلوا خلالها التراشق بالزجاجات ما أسفر عن تحطم واجهات بعض المحلات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

الأكثر قراءة

وفاة الفنان هشام سليم بعد صراع مع السرطان

موعد نتائج تقليل الاغتراب 2022 المرحلة الثالثة| رابط الاستعلام

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة زيادة المجموع الكلى للثانوية لـ450 درجة

رابط استعلام نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 برقم الجلوس

أسعار الذهب اليوم الخميس 22-9-2022 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: أزمة الإيجور: خلاف ديني أم صراع عرقي؟

حسين دعسة

حرب أوكرانيا.. صراع الديوك وعودة سياسة الأقطاب الدولية

خالد عكاشة

انكشافات مثيرة لإخوان تونس فى قضية «تسفير الشباب» للقتال فى صفوف الإرهاب

نبيل عبدالفتاح

القوة الثقافية المصرية «3-3»: من تراجع الدور إلى الصحوة المطلوبة

محمد العسيري

نحن لا نشرب الشعر.. نحن لا نأكل الأغانى

ماجد حبته

الملكية الفكرية.. نهاية الارتباك

د هند جاد

أوهام وأصنام.. خدعة الذكورة

عبد الرحيم علي

البامية التى شوَّكت التطرف الإسلامى!

صور

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

نجوم الفن فى عزاء زوجة خالد زكى

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

هجوم إسرائيلى ضد نية لابيد إعلان دعمه لمبدأ حل الدولتين

بايدن: لا نسعى لحرب باردة وندعم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كمين سعودي لإسرائيل.. ماذا حدث بين تل أبيب والرياض على هامش «الأمم المتحدة»؟