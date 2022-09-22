خناقة شوارع فى الهرم تنتهى بتحطيم واجهات محلات

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من السيطرة على مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بمنطقة الطوابق بالهرم، أسفرت عن تهشم واجهات عدد من المحلات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث قطاع الغرب بنشوب مشاجرة وتهشم واجهات عدد من المحلات بمنطقة الهرم بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، من السيطرة على المشاجرة التي نشبت بسبب مشادة كلامية بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم تطورت إلى مشاجرة تبادلوا خلالها التراشق بالزجاجات ما أسفر عن تحطم واجهات بعض المحلات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.