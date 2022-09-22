الخميس 22 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات عامل متهم بسرقة خزينة شركة: سهلت لشريكي دخول المقر

متهم
متهم
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أدلى عامل متهم وبالتعاون مع شخص آخر بسرقة خزينة تحوى على مبالغ مالية داخل شركة محل عمل المتهم الأول، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة معه، حيث كشف أنه اتفق مع المتهم الثانى على سرقة الخزنة، حيث حيث خطط المتهم بارتكاب جريمته بمساعدة المتهم الثانى، وقام بسرقة مفتاح الخزنة نظرا لطبيعة عمله بالشركة وأخرج عليها نسخة لاستخدامها فى عملية السرقة.

وأضاف المتهم أنه سهل لشريكه المتهم الثانى دخول الشركة في وقت متأخر من الليل، اعتقادا منه أنه لن يتم اكتشاف أمرهما، حيث قام المتهم الثانى بالدلوف إلى داخل مقر الشركة واستولى على المبالغ المالية التى بها وفرا هاربا.

والبداية كانت بتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان يفيد بتلقيه بلاغا من (مالك شركة لتجارة واستيراد الأجهزة الطبية –كائنة بدائرة القسم) باكتشافه (سرقة خزينة حديدية تحوى مبالغ مالية – جهاز خاص بالكاميرات) من داخل الشركة المشار إليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالإستعانة بالتقنيات الحديثة، تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل بالشركة، وآخر).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، باستخدام نسخة من مفتاح الشركة "تحصل عليها الأول نظرًا لطبيعة عمله"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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