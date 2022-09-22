الخميس 22 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تاجر سلاح فى الهرم يكشف طريقة هروبه من أحكام قضائية

حبس
حبس
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اعترف المتهم بحيازة أسلحة نارية وعدد من الطلقات في منطقة الهرم، أنه ترك محل إقامته بإحدى المحافظات وأقام بشقة بحدائق الأهرام لصدور أحكام قضائية ضده في عدة قضايا منها قضايا تزوير ولجأ لتغيير اسمه بتزوير كارنيه وانتحال صفة شخص آخر، حتى لا يتم التعرف على هويته، ومارس نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية الآلية والخرطوش.

وقال المتهم عقب القبض عليه إنه يتحصل على الأسلحة والطلقات من بعض الأشخاص أرشد عن هويتهم، ويخزنها بمسكنه، ليتولى بيعها لعملائه، وأرشد عن الكارنيه الذي يستخدمه في انتحال الصفة وتم ضبطه.

واستنادًا لاعترافات المتهم وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ووردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد حيازة أحد الأشخاص صادر ضده أحكام قضائية لأسلحة نارية بدون ترخيص في منطقة الهرم.

تم إخطار اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجّه بسرعة ضبط المتهم.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه وضبط بحوزته أسلحة نارية بدون ترخيص وعدد من الطلقات، وتبين انتحاله صفة موظف، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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وائل لطفي

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