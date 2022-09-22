الخميس 22 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عاجل.. مرور 38 طائرة و6 سفن تابعة لجيش الصين بجوار تايوان

سفن تابعة لجيش الصين
سفن تابعة لجيش الصين
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن جيشها سجل مرور 38 طائرة و6 سفن تابعة لجيش الصين بجوار الجزيرة حسب ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها.

 

وكان قد طالب الرئيس الصيني شي جين بينج، الجيش بضرورة الالتزام الصارم بخطة تحقيق أهداف إصلاح الجيش، والتركيز على الاستعداد للمشاركة في أعمال قتالية حقيقة، بحسب وكالة نوفوتسي الروسية.

 

وقال الممثل الرسمي للمنطقة الشرقية للقيادة القتالية بالجيش الصيني، إن الوحدات الصينية تحافظ على جاهزية قتالية عالية بعد مرور سفن البحرية الأمريكية والكندية في مضيق تايوان.

 

وشدد على أن القوات ستقاوم كل التهديدات ومستعدة للدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

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