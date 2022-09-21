الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دينا فؤاد تتألق بإطلالة راقية فى افتتاح مهرجان الدراما.. وتؤكد: إضافة قوية للصناعة

دينا فواد
دينا فواد
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حرصت دينا فؤاد على حضور فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الدراما، وأعربت النجمة عن سعادتها بانطلاق المهرجان في دورته الأولي، مؤكدة أنه سيكون إضافة قوية لصناعة الدراما في مصر والوطن العربي.

وتألقت دينا فؤاد خلال الحفل، بإطلالة راقية وجذابة، وقالت خلال استضافتها بقناة دي إم سي على هامش افتتاح المهرجان إن مسلسل الاختيار سيكون له تكريم خاص خلال حفل الافتتاح وهو عمل وطني توافرت له كل عناصر النجاح.

وأشادت بالمهرجان الذى يرأسه الفنان يحيي الفخراني ولجنة تحكيم المهرجان والتي تضم نخبة من المبدعين، مشيرة إلى أنه سيكون إضافة قوية ويثري الدراما المصرية والعربية.

وعن تكريم صلاح السعدني، قالت: "أنا من المحظوظين اللي اشتغلت معاه، وفخورة جدًا بيه والتكريم هو يستحقه بجدارة".

وكشفت دينا فؤاد عن أعمالها المقبلة، قائلة: "عندي فيلم ومسلسل على قائمة التحضيرات عندما انتهي منهما سأعلن عنهما".

وكانت وجه القمر دينا فؤاد قد حققت نجاحًا كبيرًا فى حكاية «ماريونيت» مع محمود عبدالمغني، ميرنا نورالدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وأيضًا فى مسلسل "اللى مالوش كبير" وتصدرت تريند "تويتر" بعد تألقها فى دور "قدرية" زوجة "سيف الخديوى" الذي جسده أحمد العوضى.

وبرعت فى تقديم الشخصية بخفة ظل خطفت الأنظار، إذ ظهرت دينا فى أفضل حالاتها الفنية، وتألقت فى جميع الحلقات، ومن قبله حققت نجاحًا فى مسلسل "جمال الحريم" عبر شخصية "حنان".

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

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