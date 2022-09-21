الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات فى مقتل سيدة خلال مشاجرة مع زوجها بالجيزة

جثة
جثة
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طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة مقتل سيدة خلال مشاجرة مع زوجها بمنطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، كما انتدبت النيابة العامة الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة.

كانت قد  تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من أسرة سيدة متوفية يشكون فيه من ظروف وفاة ابنتهم في منزل زوجها.

وقالت الأسرة للنيابة إنهم فوجئوا باتصال من زوج ابنتهم "ر. ع"، عمرها 39 عاما بوفاتها وطلب منهم الحضور وعندما وصلوا للمنزل وجدوها قد تم تكفينها ووجود تصريح دفن بحوزته، لكن عندما كشفوا وجهها لتوديعها وجدوا آثار اعتداء على الرأس.

وأضافت الأسرة: أنهم عندما واجهوه أخبرهم بسقوطها من على السلم منذ أسبوع وأنه قام بعلاجها في المستشفى وخرجت في نفس اليوم لكن ابنته الصغيرة أخبرتهم أن مشاجرة نشبت بين والدها ووالدتها المتوفية منذ عدة أيام قام على إثرها بالتعدى عليها بشومة وأصيبت وقام بحملها إلى المستشفى وتم علاجها وعادت إلى المنزل حتى وجدوها متوفية على السرير بعد عدة أيام.

ومن جانبهم تحركت قوة أمنية على الفور وألقت القبض على المتهم وجار استجوابه للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تحريات مقتل سيدة مشاجرة المنيرة الطب الشرعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

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