الخميس 22 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 22-9-2022 فى مصر

الذهب
الذهب
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 22-9-2022 في مصر، مع ارتفاع سعر الذهب العالمي بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، وبلغ أسعار الذهب عيار 21 حوالي 1132 جنيهًا في بعض الأسواق، حسب موقع "إيجي برايس جولد".

 

وتختلف أسعار الذهب من مكان لآخر حسب سوق الصاغة  بدون ثمن المصنعية، وتعرض “الدستور” أسعار الذهب اليوم الخميس 22-9-2022 في مصر.

 

أسعار الذهب اليوم

عيار بيع               شراء 
أسعار الذهب عيار 24بيع  1.289  جنيه مصريشراء 1.294 جنيه مصري    
أسعار الذهب عيار 22بيع 1.182 جنيه مصريشراء 1.186 جنيه مصري    
أسعار الذهب عيار 21بيع 1.128 جنيه مصريشراء 1.132 جنيه مصري    
أسعار الذهب عيار 18بيع 967 جنيها مصرياشراء 970 جنيها مصريا    
أسعار الذهب عيار 14بيع 752 جنيها مصرياشراء 755 جنيها مصريا    
أسعار الذهب عيار 12بيع 645 جنيها مصرياشراء 647 جنيها مصريا    
سعر الاونصةبيع 40.092 جنيه مصريشراء 40.235 جنيه مصري    
سعر الجنيه الذهببيع 9.024 جنيه مصريشراء 9.056 جنيه مصري    
سعر كيلو الذهب بيع 1.289.143 جنيه مصري     شراء 1.293.714 جنيه مصري    

 

 

 

 

 

 

 

 

أسعار الذهب بأسواق المال 

الوحدة جنيه مصرى        دولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 241.046 جنيه$53.68
سعر الذهب عيار 22958.48 جنيه$49.21
اسعار الذهب عيار 21914.92 جنيه$46.97
اسعار الذهب عيار 18784.21 جنيه$40.26
سعر الذهب عيار 14609.94 جنيه$31.31
سعر الذهب عيار 12522.80 جنيه$26.84
سعر الذهب عيار 9392.10 جنيه$20.13
اسعار أوقية الذهب32.518 جنيه$1,670
اسعار جنيه الذهب7.319 جنيه$375.78
اسعار كيلو الذهب1.045.601 جنيه$53,682

 

 

سعر الذهب العالمي 

وارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم متأثرًا بتحذيرات الفيدرالي الأمريكي من تجذر التضخم في الاقتصاد، حيث يعد الذهب أداة للتحوط من التضخم.

وأصدر الفيدرالي الأمريكي منذ لحظات قراره برفع الفائدة، والذي انتظرته الأسواق كثيرًا، وقرر الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى 3.25% من 2.5%.

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