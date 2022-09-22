أسعار الذهب اليوم الخميس 22-9-2022 فى مصر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 22-9-2022 في مصر، مع ارتفاع سعر الذهب العالمي بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، وبلغ أسعار الذهب عيار 21 حوالي 1132 جنيهًا في بعض الأسواق، حسب موقع "إيجي برايس جولد".

وتختلف أسعار الذهب من مكان لآخر حسب سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية، وتعرض “الدستور” أسعار الذهب اليوم الخميس 22-9-2022 في مصر.

أسعار الذهب اليوم

عيار بيع شراء أسعار الذهب عيار 24 بيع 1.289 جنيه مصري شراء 1.294 جنيه مصري أسعار الذهب عيار 22 بيع 1.182 جنيه مصري شراء 1.186 جنيه مصري أسعار الذهب عيار 21 بيع 1.128 جنيه مصري شراء 1.132 جنيه مصري أسعار الذهب عيار 18 بيع 967 جنيها مصريا شراء 970 جنيها مصريا أسعار الذهب عيار 14 بيع 752 جنيها مصريا شراء 755 جنيها مصريا أسعار الذهب عيار 12 بيع 645 جنيها مصريا شراء 647 جنيها مصريا سعر الاونصة بيع 40.092 جنيه مصري شراء 40.235 جنيه مصري سعر الجنيه الذهب بيع 9.024 جنيه مصري شراء 9.056 جنيه مصري سعر كيلو الذهب بيع 1.289.143 جنيه مصري شراء 1.293.714 جنيه مصري

أسعار الذهب بأسواق المال

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى أسعار الذهب عيار 24 1.046 جنيه $53.68 سعر الذهب عيار 22 958.48 جنيه $49.21 اسعار الذهب عيار 21 914.92 جنيه $46.97 اسعار الذهب عيار 18 784.21 جنيه $40.26 سعر الذهب عيار 14 609.94 جنيه $31.31 سعر الذهب عيار 12 522.80 جنيه $26.84 سعر الذهب عيار 9 392.10 جنيه $20.13 اسعار أوقية الذهب 32.518 جنيه $1,670 اسعار جنيه الذهب 7.319 جنيه $375.78 اسعار كيلو الذهب 1.045.601 جنيه $53,682

سعر الذهب العالمي

وارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم متأثرًا بتحذيرات الفيدرالي الأمريكي من تجذر التضخم في الاقتصاد، حيث يعد الذهب أداة للتحوط من التضخم.

وأصدر الفيدرالي الأمريكي منذ لحظات قراره برفع الفائدة، والذي انتظرته الأسواق كثيرًا، وقرر الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى 3.25% من 2.5%.