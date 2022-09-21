الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مستوحى من الأسطورة اليونانية.. افتتاح معرض «سيزيف» للفنان محمد عبلة

محمد عبلة
محمد عبلة
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افتتح مساء اليوم الأربعاء، معرض "سيزيف" وهو معرض تشكيلي للفنان محمد عبلة بمعهد جوته جاليري تخشينة بوسط القاهرة، بمناسبة حصول الفنان محمد عبلة على ميدالية جوته.

وقالت الفنانة نورا سيموني، منسقة المعرض، إن تمثال سيزيف للفنان محمد عبلة مستوحى من الأسطورة اليونانية القديمة، وتم إنجازه لوضعه بمساحة عامة في مدينة "فالسروده" شمال ألمانيا، وهو ما لا يزال قائمًا في مكانه حتى الآن، ولا يخفى على أحد أن التمثال يرمز لشخصية محمد عبلة ولحياته بأكثر من طريقة ويجسد رحلته الفنية وتوقه الدائم لإيجاد طرق إبداعية جديدة للتعبير عن أفكاره، مهما كان الطريق وعِر، فمنذ وصوله إلى ألمانيا في بداية عام 1978، لم يتوقف عن محاولة، استيعاب الثقافة الغربية وطريقة الحياة في الغرب، مع التأكيد المستمر على هويته كفنان شرقي مصري.

ويسلط معرض سيزيف الضوء على رحلة محمد عبلة الفنية ويقدم فرصة نادرة للزوار للغوص في حوار بين أرشيف الفنان الشخصي ومجموعة مختارة من أعماله، والمعرض يحكي قصة خسارة كبيرة وبداية جديدة، قصة محب للنيل وعاشق لمصر، قصة فنان لا يكل ولا ييأس المعرض مفتوح للجمهور من يوم غد الخميس حتى 28 أكتوبر، يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء.

معرض سيزيف معرض فن تشكيلي محمد عبله معهد جوته جاليري وسط القاهرة تمثال سيزيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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