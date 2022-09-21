الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 4 أشخاص لاتهامهم بإدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص فى مدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
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قررت جهات التحقيق، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بمدينة نصر، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان بدون ترخيص واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم استهداف المركز، وأمكن ضبط القائمين على إدارته عدد ٤ أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، وتبين وجود عدد ٥٢ شخصًا بداخل المركز من متعاطى المواد المخدرة.

وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهًا عنهم، كما أسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية "مدرجة جدول مخدرات- ممنوع تداولها بدون استشارة طبية"- عدد 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين"- عدد 2 سجل دفترى إثبات بيانات النزلاء – عدد 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى.

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون استشارة طبية – مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية) .

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون استشارة طبية، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس 4 أشخاص مركز لعلاج الإدمان مدينة نصر تحريات

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وائل لطفي

قتلة الأحلام

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حبس 4 أشخاص لاتهامهم بإدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص فى مدينة نصر

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