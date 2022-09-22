أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 22-9-2022

استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس في أغلب الأسواق المصرية بين سعر 32 جنيهًا للدواجن البيضاء و 36 جنيهًا للدواجن البلدي، وهما أغلب أنواع الدواجن المستهلكة في السوق المصري.

وتعرض «الدستور» لقرائها قائمة أسعار الدواجن اليوم الخميس في مصر 22-9-2022 بالأسواق بكل أنواعها والتي تختلف من تاجر لأخر، كما يختلف سعرها من بورصة الدواجن وصولًا إلى المستهلك، كما تعرض آخر سعر البيض خلال تعاملات اليوم.

أسعار الدواجن اليوم

النوع الوزن أقل سعر أعلى سعر أسعار الدواجن البيضاء كيلو 31.00 جنيه 32.00 جنيه أسعار الدواجن الساسو كيلو 40.00 جنيه 41.00 جنيه أسعار الدواجن البلدي كيلو 35.00 جنيه 36.00 جنيه أسعار الدواجن أمهات أبيض كيلو 25.00 جنيه 26.00 جنيه كتكوت أبيض يوم 07.00 جنيه 07.25 جنيه كتكوت ساسو يوم 06.00 جنيه 06.25 جنيه كتكوت بلدي يوم 03.00 جنيه 03.25 جنيه

أسعار البيض اليوم

عاودت أسعار البيض الارتفاع مرة ثانية بعد أن تراجعت أسعار البيض الأحمر في حدود 65 جنيهًا إلا أن أسعار البيض عاودت الارتفاع حسب توقعات أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، الذي توقع انخفاض المعروض من البيض مما سيؤدى إلى ارتفاع سعره تزامنًا مع خروج عدد من المنتجين من المنظومة.

وجاءت أسعار البيض كالتالي:

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونة 70.00 جنيه 71.00 جنيه بيض أبيض كرتونة 66.00 جنيه 67.00 جنيه بيض بلدي كرتونة 69.00 جنيه 70.00 جنيه

أسعار البط والرومي اليوم