الخميس 22 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 22-9-2022

الدواجن
الدواجن
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استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس في أغلب الأسواق المصرية بين سعر 32 جنيهًا للدواجن البيضاء و 36 جنيهًا للدواجن البلدي، وهما أغلب أنواع الدواجن المستهلكة في السوق المصري.

وتعرض «الدستور» لقرائها قائمة أسعار الدواجن اليوم الخميس في مصر 22-9-2022 بالأسواق بكل أنواعها والتي تختلف من تاجر لأخر، كما يختلف سعرها من بورصة الدواجن وصولًا إلى المستهلك، كما تعرض آخر سعر البيض خلال تعاملات اليوم.

أسعار الدواجن اليوم

النوع  الوزن أقل سعر أعلى سعر 
أسعار الدواجن  البيضاء كيلو31.00 جنيه32.00 جنيه
أسعار الدواجن  الساسوكيلو40.00 جنيه41.00 جنيه
أسعار الدواجن  البلديكيلو35.00 جنيه36.00 جنيه
أسعار الدواجن  أمهات أبيضكيلو25.00 جنيه26.00 جنيه
كتكوت أبيضيوم07.00 جنيه07.25 جنيه
كتكوت ساسويوم06.00 جنيه06.25 جنيه
كتكوت بلدييوم03.00 جنيه03.25 جنيه
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اتحاد الصناعات: ثبات سعر الفائدة هو القرار الأفضل

أسعار البيض اليوم

عاودت أسعار البيض الارتفاع مرة ثانية بعد أن تراجعت أسعار البيض الأحمر في حدود 65 جنيهًا إلا أن أسعار البيض عاودت الارتفاع حسب توقعات أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، الذي توقع انخفاض المعروض من البيض مما سيؤدى إلى ارتفاع سعره  تزامنًا مع خروج عدد من المنتجين من المنظومة.

خبير اقتصادى يتوقع تثبيت المركزى المصرى سعر الفائدة

وجاءت أسعار البيض كالتالي: 

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونة70.00 جنيه71.00 جنيه
بيض أبيضكرتونة66.00 جنيه67.00 جنيه
بيض بلديكرتونة69.00 جنيه70.00 جنيه

أسعار البط  والرومي  اليوم 

النوع العمر أقل سعرأعلى سعر
كتكوت بط فرنساوييوم06.50 جنيه07.50 جنيه
كتكوت بط مسكوفييوم14.00 جنيه15.00 جنيه
كتكوت بط مولارديوم15.00 جنيه15.50 جنيه
لحم بط فرنساوي24.00 جنيه24.50 جنيه
لحم بط مسكوفي47.00 جنيه47.25 جنيه
لحم بط مولارد31.00 جنيه32.50 جنيه
كتكوت رومي أسمريوم16.50 جنيه17.00 جنيه
كتكوت رومي بومشهر16.00 جنيه16.50 جنيه
كتكوت رومي برونزييوم16.50 جنيه17.00 جنيه
كتكوت رومي برونزي 500 جرام45 يوم44.00 جنيه44.50 جنيه
اسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم أسعار البيض اليوم سعر البيض أسعار البط والرومي اليوم أسعار البيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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