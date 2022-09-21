الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل تخصص فى سرقة المساكن بالشروق

ارشيفية
ارشيفية
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قررت جهات التحقيق حبس عاطل تخصص فى سرقة المساكن بمدينة الشروق بأسلوب كسر الباب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

البداية كانت بورود بلاغ إلى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم قرر  باكتشافه كسر باب الشقة محل سكنه، وسرقة 2 جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"- هاتف محمول من داخلها.

بإجراء التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان أمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" واعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله (سيئ النية، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق حبس عاطل سرقة المساكن الشروق

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

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