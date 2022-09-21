متاحة الآن.. نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يترقب آلاف الطلاب نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، حيث تتيح وزارة التعليم العالي للطلاب رابط نتيجة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2022 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لمعرفة الكلية التي ينتسبون لها.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022

ويمكن الحصول عليها " اضغط هنا " فور الإعلان عنها ، حيث تم إطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2022، وذلك يوم الثلاثاء الماضي.

قواعد تقليل الاغتراب 2022 بين الكليات

فقد فتحت وزارة التعليم العالي تقليل الاغتراب 2022 بعد أن أعلنت عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني وعلى شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن والتي تتضمن ما يلي :-

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 المرحلة الثالثة

يمكن لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 معرفة نتيجة تقليل الاغتراب 2022 من خلال موقع التنسيق الالكتروني اضغط هنا لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب 2022 عند ظهورها.

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2022

موعد نتيجة تقليل الاغتراب من المقرر أن تغلق المرحلة مساء أمس الثلاثاء 20 سبتمبر ومن المتوقع أن تعلن نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب 2022 خلال أيام قليلة من الغلق علي أن تعلن نتيجة تقليل الاغتراب في الأغلب صباح الغد الخميس الموافق 22 سبتمبر من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

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