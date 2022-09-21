الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

متاحة الآن.. نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق المرحلة الثالثة 2022

تنسيق
تنسيق
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يترقب آلاف الطلاب نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، حيث تتيح وزارة التعليم العالي للطلاب رابط نتيجة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2022 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لمعرفة الكلية التي ينتسبون لها.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022

ويمكن الحصول عليها " اضغط هنا " فور الإعلان عنها ، حيث تم إطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2022، وذلك يوم الثلاثاء الماضي.

لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2022 برقم الجلوس

رابط استعلام نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022

رابط تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022

 

قواعد تقليل الاغتراب 2022 بين الكليات

فقد فتحت وزارة التعليم العالي تقليل الاغتراب 2022 بعد أن أعلنت عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني وعلى شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن والتي تتضمن ما يلي :-

•  التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

 

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

 

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

 

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

 

•  لا توجد تحويلات ورقية.

 

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

 

•  تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة

 

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 المرحلة الثالثة 

يمكن لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 معرفة نتيجة تقليل الاغتراب 2022 من خلال موقع التنسيق الالكتروني اضغط هنا لمعرفة  نتيجة تقليل الاغتراب 2022 عند ظهورها.

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2022

موعد نتيجة تقليل الاغتراب من المقرر أن تغلق المرحلة مساء أمس الثلاثاء 20 سبتمبر  ومن المتوقع أن تعلن نتيجة مرحلة  تقليل الاغتراب 2022 خلال أيام قليلة من الغلق علي أن تعلن  نتيجة تقليل الاغتراب في الأغلب صباح الغد الخميس الموافق 22 سبتمبر من خلال  موقع التنسيق الإلكتروني.

لمزيد من الأخبار: 

رابط موقع تنسيق الأزهر| استعلم عن نتيجة الترشيح

رابط بوابة التنسيق الالكترونى 2022.. نتيجة تنسيق الازهر ادبي وعلمي

الخميس.. رئيس جامعة الأزهر يصدق على فتح باب تعديل الترشيح إلكترونيًّا

تنسيق المرحلة الثالثة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وزارة التعليم وزارة التعليم العالي

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وائل لطفي

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