الزمالك يتلقى ترشيحًا للتعاقد مع أموتو.. وعرض الاتحاد الأكثر جدية للاعب (خاص)

تلقى مسئولو نادي الزمالك ترشيحًا من جانب بعض الوسطاء للتعاقد مع أوستن أوموتو مهاجم فريق المصري البورسعيدي السابق في الموسم المقبل.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن بعض الوسطاء عرضوا إسم أموتو على الإدارة في ظل البحث عن التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد بجانب استغلال العلاقة الطيبة بين إدارتي الزمالك والمصري البورسعيدي التي يمكن أن تحسم الصفقة في ظل وجود مشكلة قانونية للاعب مع المصري وهو ما يمكن أن يحله الزمالك.

أموتو يمتلك عرض جاد ورسمي من جانب نادي الاتحاد السكندري والذي اقترب من ضم اللاعب في الموسم المقبل بعد عرض راتب سنوي عليه أعلى مما كان يتقاضاه مع المصري البورسعيدي.

إدارة الزمالك تركز على التعاقد مع مهاجمين أجانب من خارج الدوري المصري في الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق كما حدث مع الثنائي المغربي زكريا الوردي والبنيني سامسون.

وتضم قائمة أجانب الزمالك كل من الوردي وسامسون بالإضافة إلى سيف الدين الجزيري ومواطنه حمزة المثلوثي وإبراهيما نداي وسيتم قيد سامسون تحت السن ليكون من حق الزمالك التعاقد مع مهاجم أجنبي فوق السن.

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت أمس الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، غياب العديد من اللاعبين بسبب الإنضمام لقائمة المنتخب الوطني الأول أو الأولمبي، و منتخب تونس.

ويغيب عن التدريبات كل من محمد صبحي وأحمد سيد "زيزو " وإمام عاشور ومحمود حمدي "الونش "وأحمد فتوح بسبب الإنضمام لمعكسر المنتخب الوطني الأول، استعدادًا لوديتي النيجر و ليبيريا يومي ٢٣ و٢٧ من الشهر الجاري .

وفي نفس الوقت يغيب عن التدريبات التونسيان حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري الثنائي التونسي بسبب الإنضمام لمعسكر نسور قرطاج.

وفي سياق متصل يغيب اللاعب الشاب محمد طارق بسبب الإنضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأولمبي المقام حاليا استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤.