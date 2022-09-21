12 مصابا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

أصيب 12 شخصا بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمركز بني مزار شمال المنيا.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بمركز بنى مزار، حيث أسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وتحرر محضر بالواقعة، وأفادت التحريات الأولية بأن سبب وقوع الحادث اختلال عجلة القيادة فى يد السائق بسبب السرعة الزائدة.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.