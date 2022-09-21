الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين روجا مخدر الهيروين فى أوسيم

حبس عاطلين
حبس عاطلين
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أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالاتجار في مخدر الهيروين بأوسيم، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بمختلف المحافظات.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، الأمن العام وبالاشتراك مع عدد من مديريات الأمن.. أسفرت الجهود عن ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما 3 أسطوانات لمخدر الهيروين، 3 مقبض بندقية آلية وطلقة لذات العيار، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض.

وضبط عنصر إجرامى – له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بما سبق.

النيابة العامة بالجيزة الاتجار مخدر الهيروين اوسيم المباحث الجنائية وجود وقائع مماثلة

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وائل لطفي

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