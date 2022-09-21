«دراجة نارية» تقود 4 أشخاص للسجن المشدد بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات للأول والثاني، والمشدد 3 سنوات للثالث والرابع؛ لإدانتهم في القضية رقم 12450 لسنة 2022 جنايات مركز بلبيس، بسرقة دراجة نارية ومبلغ مالي من مواطن بالإكراه.



تعود أحداث القضية لشهر يونيو من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغ من "أحمد . ح" والمقيم بدائرة المركز، بأنه حال استقلاله دراجته النارية رفقة زوجته بالطريق العام.

وفوجئ بأشخاص مجهولين يقومون بإشهار سلاح ناري" فرد خرطوش"، وسلاح أبيض"سكين" في وجههما مهددين إياهما باستخدامها، مما بث الرعب في نفوسهما، وشل مقاومتهما وتمكنوا من الاستيلاء على دراجته النارية ومبلغ مالي.



توصلت جهود البحث إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من " يسري . س . ع " 21 عاما، و " عبد الرحمن . أ . ف " 23 عاما، و " محمد . ال . ه" 24 عاما، و " أحمد. إ . ع " 24 عاما، وتبين قيام المتهمان الأول والثاني بسرقة المنقولات الخاصة بالمجني عليه ، حال تواجد المتهمان الثالث والرابع علي مسرح الجريمة للشد من أزرهما ، وأحرز المتهمان الأول والثالث وحاز الثاني والرابع بواسطتهما سلاحين ناريين بغير ترخيص.



وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.