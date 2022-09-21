الأربعاء 21 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«دراجة نارية» تقود 4 أشخاص للسجن المشدد بالشرقية

جريدة الدستور
ads

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات للأول والثاني، والمشدد 3 سنوات للثالث والرابع؛ لإدانتهم في القضية رقم 12450 لسنة 2022 جنايات مركز بلبيس، بسرقة دراجة نارية ومبلغ مالي من مواطن بالإكراه.

تعود أحداث القضية لشهر يونيو من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغ من "أحمد . ح" والمقيم بدائرة المركز، بأنه حال استقلاله دراجته النارية رفقة زوجته بالطريق العام.

وفوجئ بأشخاص مجهولين يقومون بإشهار سلاح ناري" فرد خرطوش"، وسلاح أبيض"سكين" في وجههما مهددين إياهما باستخدامها، مما بث الرعب في نفوسهما، وشل مقاومتهما وتمكنوا من الاستيلاء على دراجته النارية ومبلغ مالي.

توصلت جهود البحث إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من " يسري . س . ع " 21 عاما، و " عبد الرحمن . أ . ف " 23 عاما، و " محمد . ال . ه" 24 عاما، و " أحمد. إ . ع " 24 عاما، وتبين قيام المتهمان الأول والثاني بسرقة المنقولات الخاصة بالمجني عليه ، حال تواجد المتهمان الثالث والرابع علي مسرح الجريمة للشد من أزرهما ، وأحرز المتهمان الأول والثالث وحاز الثاني والرابع بواسطتهما سلاحين ناريين بغير ترخيص. 

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة زيادة المجموع الكلى للثانوية لـ450 درجة

رابط استعلام نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 برقم الجلوس

أشعلت السوشيال ميديا.. صورة سيلفى لـ«محمد صلاح» من الميكروباص

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات والمدارس الحكومية

ظهرت.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس بنات وبنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

تعلموا الأدب مع الله!

أحمد البنا

خير جليس فى الزمان

إبراهيم داود

فى محبة خيرى شلبى

ماجد حبته

صناعة المفرقعات.. قفزة مصرية جديدة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (5)

أميرة عبد الكريم

السقوط من هاوية الابتزاز

د. القس صفوت البياضى

مفهوم السعادة من مواقع دولية متعددة

جلال حمام

كلنا جنود.. فى مواجهة الشائعات

صور

نجوم الفن فى عزاء زوجة خالد زكى

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

الشهاوى يشهد حفل توقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ«الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

خلف الكواليس.. هل تقف إسرائيل خلف تعثر مفاوضات الاتفاق النووي؟

مكتب رئيس وزراء إسرائيل: لابيد ناقش معاداة السامية مع جوتيريش

رئيس وزراء إسرائيل يلتقى الرئيس التركى.. ويناقشان تعزيز العلاقات السياسية