الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب تقرير المعمل الكميائي بعد ضبط هيروين بحوزة سيدة بالمطرية

هيروين
هيروين
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أمرت نيابة المطرية بسرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى حول واقعة ضبط كمية كبيرة من مخدر الهيروين بحوزة سيدة، قبل ترويجها على عملائها فى المنطقة، للتأكد من كونها مادة مخدرة من عدمه.

وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمة على ذمة التحقيق، وكلفت بارسال تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط سيدة لها معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية)، وذلك أثناء تواجدها بدائرة القسم، حيث ضبط بحوزتها على كمية كبيرة من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول.

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد ترويجها على عنلائها، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسها على ذمة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

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