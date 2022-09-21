الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة عامل قتله مالك مخزن فى أكتوبر لشكه فى سرقته

جريدة الدستور
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كلفت النيابة العامة بأكتوبر، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة عامل لقى مصرعه على يد مالك مخزن يعمل به لشكه في سرقة مبلغ مالى، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجني عليه، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

كشفت التحريات الأولية أن مالك مخزن أنهى حياة عامل، لاعتقاده فى تورطه في سرقة إيراد البيع بالمخزن، والبالغ 15 ألف جنيه، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم عذب الضحية حتى لقى مصرعه، واعترف المتهم بقتل المجني عليه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل عامل إلى المستشفى جثة ووجود إصابات متفرقة بجسده، في مدينة 6 أكتوبر.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فوجه رجال المباحث بتكثيف التحريات، وكشف هوية مرتكب الجريمة، وتبين من خلال جمع المعلومات، أن مالك مخزن يعمل بصحبته المجني عليه هو الجاني.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، الذي كشف عن قتله المجني عليه بتعذيبه والاعتداء عليه بالضرب حتى لقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، لاعتقاده سرقته 15 ألف جنيه من إيراد البيع بالمخزن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق التي أمرت بما سبق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

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