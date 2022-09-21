الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

زعم قدرته على تعيينه.. ضبط عامل بسوهاج استولى على 30 ألف جنيه من مواطن

متهم
متهم
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج من ضبط عامل يقيم بدائرة مركز جزيرة شندويل لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 70 ألف جنيه من أحد الأشخاص، بزعم قدرته على توظيفه على غير الحقيقة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش بلاغا بورود محضر لمركز شرطة جزيرة شندويل محرر من  الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ المدعو "عبد الله م ا ع"، 39 سنة، حاصل على الثانوية الأزهرية ويقيم دائرة المركز بتضرره من “محمود م ع”، 37 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز والسابق اتهامه فـي "4" قضايا سلاح وعاهة مستديمة وتعد لقيامه بالنصب عليه والحصول منه على مبلغ "30.000" ثلاثين ألف جنيه كمقدم لمبلغ "70.000" سبعين ألف جنيه بزعم مقدرته على تعيينه على خلاف الحقيقة "إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ".

عقب استصدار إذن النيابة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ  تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

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