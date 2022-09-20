النيابة تستعجل تحريات المباحث حول «عصابة» تصنيع المواد المخدرة بالهرم

استعجلت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين بتهمة تصنيع المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين لاتهامهم بتصنيع المواد المخدرة في منطقة الهرم.

وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تكوين 3 عاطلين تشكيلًا عصابيًا لتصنيع المواد المخدرة في منطقة الهرم.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث بإشراف العميد علي عبدالرحمن، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم هاني الحسيني، مفتش مباحث قسم الهرم، من القبض على المتهمين، وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المعدة للتصنيع، وأدوات ومواد خام تستخدم في تصنيع المخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.