الأربعاء 21 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعجل تحريات المباحث حول «عصابة» تصنيع المواد المخدرة بالهرم

ارشيفية
ارشيفية
ads

استعجلت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين بتهمة تصنيع المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين لاتهامهم بتصنيع المواد المخدرة في منطقة الهرم.

وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تكوين 3 عاطلين تشكيلًا عصابيًا لتصنيع المواد المخدرة في منطقة الهرم. 

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث بإشراف العميد علي عبدالرحمن، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم هاني الحسيني، مفتش مباحث قسم الهرم، من القبض على المتهمين، وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المعدة للتصنيع، وأدوات ومواد خام تستخدم في تصنيع المخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تحريات الاجهزة الامنية تشكيل عصابي 3 عاطلين المواد المخدرة تصنيع

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 برقم الجلوس

ظهرت.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس بنات وبنين

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات والمدارس الحكومية

متاحة الآن.. لينك نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 باسم الطالب

سر نهلة الصعيدي.. «الدستور» تحقق في اتهام مستشارة شيخ الأزهر الجديدة بالانتماء لـ«حازمون»

«الباز»: عادل إمام يتعرض للاستغلال حتى الرمق الأخير.. والمرض مش عيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فى محبة خيرى شلبى

ماجد حبته

صناعة المفرقعات.. قفزة مصرية جديدة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (5)

أميرة عبد الكريم

السقوط من هاوية الابتزاز

د. القس صفوت البياضى

مفهوم السعادة من مواقع دولية متعددة

جلال حمام

كلنا جنود.. فى مواجهة الشائعات

منى رجب

«كلنا إنسان» وتطور ملحوظ لمواهب ذوى القدرات الخاصة

بسنت حسن

كيرة والجن في مواجهة المملكة

صور

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

الشهاوى يشهد حفل توقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ«الباز»

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لمحمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل يلتقى الرئيس التركى.. ويناقشان تعزيز العلاقات السياسية

إسرائيل تفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة وغزة خلال الأعياد اليهودية

ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.. ما مكاسب لبنان المتوقعة من الاتفاق؟