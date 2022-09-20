الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«العفو الرئاسى»: إعلان الأعداد النهائية للمفرج عنهم بعد الحصر الدقيق

طارق الخولي
طارق الخولي
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أكد طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه سيتم الإعلان عن عدد المفرج عنهم بعفو رئاسي بعد الحصر الدقيق وفقًا للبيانات الرسمية.

وقال الخولي، في تصريحات تليفزيونية، إنه في الوقت الحالي تتشكل أعداد المفرج عنهم بين القوائم المتخمة بالأعداد وبين الإفراجات الفردية. فمسألة حصر الأعداد ستكون خلال فترة معينة لتكون الإحصائية دقيقة.

وأضاف الخولي، أن مجموعة المفرج عنهم اليوم تمثل ثالث مجموعة خلال شهر سبتمبر، وذلك يمثل تقاربًا جيدًا في فترات الإفراج، مشيرًا إلى أن دعم الجهات المعنية من النيابة العامة ووزارة الداخلية يسهل سير عمل لجنة العفو الرئاسي.

 

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