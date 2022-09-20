الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 فى تصادم 7 سيارات بالإسكندرية

تصادم
تصادم
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أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم مروع وقع بين 7 سيارات نقل وملاكي وأجرة بطريق العجمي المتجه إلى الكيلو 21 طريق الإسكندرية- مطروح الساحلي.

تلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بمفارق طريق العجمي المتجه إلى الكيلو 21، ووجود مصابين.

وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات من إدارة المرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين تصادم 7 سيارات، بينها سيارة نقل ثقيل بمقطورة محملة بالرمال.

وأسفر عن إصابة 3 أشخاص ولا توجد وفيات، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وائل لطفي

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